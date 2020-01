Fugge all'alt, provoca incidente e tenta di investire un poliziotto: maxi-inseguimento

Notte di ordinaria follia per le strade di Torino. Maxi-inseguimento, dieci pattuglie impegnate nel tentativo, riuscito, di fermare un'auto che non si era fermata all'alt. Succede nel quartiere di Mirafiori e nei comuni di Nichelino e Moncalieri.

Alle tre della scorsa notte inizia l'inseguimento, quando l'auto, gudiata d aun uomo, non si è fermata all'alt della polizia. Inizia la fuga, durata circa trenta minuti.

Inseguimento a Torino: auto polizia contro bus, contusi

Una delle volanti impegnate nell'inseguimento del fuggitivo si è schiantata contro un bus Gtt, i cui passeggeri (tutti dipendenti dell'azienda di trasporti in quanto il mezzo era fuori servizio) sono rimasti illesi. Due poliziotti, invece, hanno riportato lesioni e contusioni giudicate guaribili presso in 10 giorni: sono stati medicati in ospedale e poi dimessi.

In piazza Bengasi angolo corso Maroncelli l'uomo ha tentato di investire un altro agente, che ha esploso un colpo di pistola a scopo intimidatorio. Il fuggitivo, infine, è stato bloccato in via Vigliani.

L'uomo alla guida è stato arrestato

Protagonista un italiano di 40 anni, che aveva co sé modesto quantitativo di marijuana per uso personale e che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici previsti per la verifica circa l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Era alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata. E' stato arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.