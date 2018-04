Inseguito dalla Polizia, scappa e si 'rifugia' dai carabinieri: arrestato

Intorno alle ore 16 di ieri, martedì 10 aprile, è giunta alla polizia una segnalazione riguardante la presenza di una persona sospetta lungo i binari della stazione ferroviaria di Modena. L'uomo appariva non in pieno possesso delle proprie capacità e rappresentava un chiaro pericolo per sé stesso e per gli altri, così che gli agenti della Polizia di Stato hanno cercato di bloccarlo per allontanarlo dalla ferrovia.

Alla vista dei poliziotti, tuttavia, l'uomo ha ben pensato di darsi alla fuga e lo ha fatto nel modo più pericoloso possibile, attraversando i binari in direzione di Porta Nord, mentre gli agenti gli si sono messi alle calcagna. Una volta arrivato su via Pico della Mirandola, il fuggiasco ha cercato rifugio in un edificio, ma non proprio in uno qualsiasi: è infatti riuscito a scavalcare l'alta recinzione del Comando Provinciale dei Carabinieri.

Dopo aver compreso più chiaramente dove si trovava, lo straniero ha fatto dietrofront e ha tentato nuovamente di seminare la polizia compiendo il tragitto inverso, sempre attraverso i binari della stazione dove ha per altro rischiato di essere investito da un convoglio in transito. La fuga si è conclusa qualche centinaia di metri oltre, lungo viale Montecuccoli, dove è avvenuto l'intervento decisivo di una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, in città per il consueto supporto nei pattugliamenti del Novi Sad.

Purtroppo per gli agenti, però, le danze non erano ancora finite. L'uomo ha infatti opposto strenua resistenza, prima facendo cadere a terra un agente, poi colpendo violentemente l'altro con una chiave "a pappagallo" che portava con sè. Alla fine i poliziotti hanno avuto la meglio e lo hanno ammanettato, ma subito dopo sono dovuti ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso: uno ha riportato una frattura alla mano con prognosi di 30 giorni e l'altro alcuni traumi alla schiena per 20 giorni di prognosi.

Il fuggitivo è stato identificato in un 29enne di origine magrebina e di cittadinanza francese, in evidente stato di alterazione psicofisica. Con sé aveva anche alcune dosi di marijuana. Per lui è scattato l'arresto con la triplice accusa di violenza, resistenza e invasione di aree militari.

La notizia su ModenaToday