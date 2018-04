"Hai già parlato troppo", pugno all'inserviente dell'ospedale: timpano perforato

Ennesima aggressione in ospedale a Palermo. Un operatore socio sanitario in servizio al Cervello è stato colpito dal parente di un paziente che era stato invitato a uscire dalla stanza. Si tratta del quinto pestaggio in soli dieci giorni (nella sola provincia di Palermo) che ha per vittima un medico o un infermiere.

Nuova aggressione in ospedale, questa volta al Cervello. al pronto soccorso di via Trabucco, il 56enne G.S., è stato aggredito domenica sera (ma la notizia si è appresa solo oggi) con un pugno che gli ha causato la perforazione del timpano.

Secondo una prima ricostruzione – scrive Riccardo Campolo su PalermoToday - sembrerebbe che l’operatore, impegnato a distribuire i pasti ai pazienti, avesse invitato i presenti a uscire e liberare la stanza in quel momento particolarmente sovraffollata.

Tra le corsie e i corridoi, infatti, c’erano quasi una cinquantina di persone giunte in ospedale per stare vicini a propri cari. Quando l’inserviente è entrato nella stanza per la cena, ha rinnovato ai parenti l’invito a uscire. A quel punto l’aggressore gli avrebbe detto "Tu già hai parlato troppo", assestandogli poi un colpo nell’orecchio.

Dopo il pugno l'aggressore è fuggito ed è stata contattata la polizia. Gli agenti, tramite i genitori, sono riusciti a risalire alla sua identità. La vittima ha subito la perforazione del timpano e ha già presentato una formale denuncia per lesioni.