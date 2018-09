Intimidazione a un sindaco del Pd nel Foggiano: molotov contro la casa

Un sindaco nel foggiano, Alfonso D'Aloiso del Pd, è stato vittima di una grave intimidazione. Una molotov accesa e un'altra bottiglia in vetro contente vernice grigia sono state lanciate la notte scorsa contro l'abitazione del primo cittadino di Poggio Imperiale. In quel momento nessuno era in casa e l'attentato intimidatorio ha provocato danni alla parete esterna dell'abitazione, imbrattata anche di vernice. L'episodio è stato denunciato questa mattina dal fratello del sindaco e sul fatto stanno indagando i carabinieri che utilizzeranno anche le telecamere di sicurezza presenti in zona per scoprire l'identità degli aggressori.

La solidarietà della Regione

"Alfonso D'Aloiso non è solo, sono e siamo al suo fianco. Violenza e minacce si battono uniti, perciò solidarietà e collaborazione con il sindaco di Poggio Imperiale saranno sempre più intense", ha dichiarato l'assessore al Bilancio e Programmazione della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

