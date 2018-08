Milano, intossicati ai campionati europei: "sotto accusa" pollo al curry con cous cous

Un pasto da dimenticare. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto almeno dieci persone sono rimaste intossicate per il cibo ingerito durante i campionati europei di wakeboard in corso all'Idroscalo di Milano. Sotto accusa un gustoso piatto proposto dalla società di catering del centro sportivo: pollo al curry e cous cous.

Per alcuni sfortunati si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice verde, altre si sono recate in diverse strutture sanitarie con i propri mezzi. In nessuno dei dieci casi, comunque, sono state riscontrate gravi condizioni di salute; si è infatti trattato di un'intossicazione di lieve entità.

Sul luogo sono accorsi gli operatori del 118 e i carabinieri di Peschiera Borromeo, allertati dai primi. I Nas e gli operatori dell'Agenzia di Tutela della Salute, poi, hanno prelevato parte del cibo ritenuto responsabile dell'intossicazione con lo scopo di analizzarlo. Come riferiscono i carabinieri, le vittime dell'intossicazione potrebbero essere ben più di dieci, perché è probabile che alcune persone abbiano scelto di automedicarsi senza ricorrere al pronto soccorso.

A mangiare i piatti incriminati sono stati atleti, giudici e anche alcuni spettatori, scrive MilanoToday