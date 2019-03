Esce fuori strada e rimane intrappolato nell'abitacolo per un giorno intero

Se l'è vista davvero brutta: uscito di strada, è rimasto intrappolato nell’auto per 18 ore prima di essere tratto in salvo. Succede tutto non lontano da Santa Maria La Palma, biorgata nelle campagne di Alghero (Sassari): un 44enne originario di Tonara e residente nella cittadina catalana, è uscito fuori strada lungo la provinciale 69 con l'auto ed rimasto incastrato nell'abitacolo fino al giorno successivo Era tardo pomeriggio quando la sua Fiat Punto è finita fuori dalla carreggiata, terminando dopo una carambola la sua corsa tra la vegetazione nelle vicinanze di una nota azienda agrituristica del posto.

Incidente Alghero, resta intrappolato nell'auto un giorno intero

Impossibilitato a chiamare i soccorsi, nessuno si è accorto di nulla. Poi è scesa la sera. L'uomo ha passato ben 18 ore intrappolato nell'abitacolo, forse perdendo più volte conoscenza, con la paura di muoversi e di avere riportato gravi fratture. Soltanto alle 12 del giorno successivo dopo una segnalazione sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e i medici del 118 che hanno provveduto ad estrarre il malcapitato dalle lamiere: non è grave, ma ricorderà la disavventura per tutta la vita.