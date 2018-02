Roma, investito da automedica: morto sul colpo

L'impatto è stato violento, non c'è stato nulla da fare. Un uomo è stato investito da un'automedica nel centro di Roma, in via Emanuele Filiberto, la strada tra San Giovanni e l'Esquilino.

Uomo investito da automedica

E' successo intorno alle 12 circa di sabato. Vani i soccorsi, l'uomo, 52 anni, è morto sul colpo. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, per i rilievi scientifici, supportati dalla Polizia di Stato per la viabilità.

E' morto sul colpo

Non è chiaro al momento se l'automedica stessa usando o meno segnali acustici e luminosi. La strada è stata riaperta dopo circa tre ore.