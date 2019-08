Tragedia in mare: immersione fatale per due sub

Dramma nel mare di Isola delle Femmine, vicino Palermo. Per cause ancora da accertare due sub sono morti questa mattina nello specchio d’acqua che si trova fra la costa e l’isolotto, nella zona conosciuta per il relitto Loreto affondato nel 1942. Sul posto le motovedette della capitaneria di porto arrivate da Mondello e Palermo.

Il cadavere di Antonio Aloisio (56 anni) è stato già recuperato e portato sulla banchina dalla guardia costiera mentre per Giuseppe Migliore (58 anni), ancora sott’acqua, è stato richiesto l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco e del medico legale. Il secondo sub è considerato disperso, ma le speranze di ritrovarlo ancora in vita sono quasi inesistenti. Non si conoscono ancora le cause della tragedia. I due si erano immersi in apnea in una zona molto vicina alla riserva naturale.

La dinamica della tragedia

I sub si erano immersi per ammirare il relitto del Loreto, una nave da carico affondata nel 1942 da un sommergibile britannico. Un tesoro - spiega PalermoToday - che decenni incuriosisce gli amanti del profondo blu e che avrebbe spinto anche i due amici a immergersi con le bombole d’ossigeno. Qualcosa però è andata storta e poco dopo Aloisio è riemerso invocando aiuto con le sue ultime forze.

Un terzo amico, loro istruttore, l’avrebbe quindi afferrato per un braccio per aiutarlo a risalire sul gommone e poco dopo avrebbe visto riaffiorare una bombola d’ossigeno. A quel punto l'uomo ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine e dopo aver atteso per qualche minuto è tornato al porticciolo dove però Aloisio sarebbe arrivato già morto. I sanitari del 118 infatti hanno potuto solo constatarne il decesso. In pochi minuti sono intervenute le motovedette della guardia costiera e due squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco, alcuni dei quali arrivati da Messina, per individuare il secondo sub.