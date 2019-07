Isola d'Elba, esplode una palazzina a Portoferraio

Il bilancio potrebbe essere drammatico. Una palazzina a due piani è esplosa poco prima dell'alba, alle 4.45, in via De Nicola a Portoferraio, all'Isola d'Elba. Tre persone sono state estratte dalle macerie e portate in ospedale, due i dispersi.

Esplosione Isola d'Elba per una fuga di gas

Sono in corso le ricerche da parte delle squadre Usar e dei cinofili dei vigili del fuoco. In base alle prime informazioni disponibili, a causare la deflagrazione della palazzina bifamiliare sarebbe stata una fuga di gas. Sul posto anche squadre da Piombino e Follonica, oltre alle sezioni operative Usar Light dai Comandi di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Firenze, Prato e Pistoia e 4 unità cinofile. In fase di attivazione i reparti volo dei nuclei dei Vigili del Fuoco di Cecina e Arezzo.

Individuato uno dei dispersi nell'esplosione di Portoferraio

E' stato individuato ma non ancora recuperato uno dei due dispersi nel crollo della palazzina bifamiliare a Portoferraio, all'Isola d'Elba. I vigili del fuoco del Comando di Livorno stanno intervenendo dalle 4.45.

Cinque quindi in totale le persone coinvolte (sembra tutte appartenenti alla stessa famiglia), tre quelle già estratte vive, una individuata tra le macerie, mentre un'altra risulta ancora dispersa.