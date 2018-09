"Era su quella panchina": a quasi 70 giorni dalla scomparsa riprese le ricerche di Iushra

Riprendono, a quasi 70 giorni dalla sua scomparsa, le ricerche della piccola Gazi Zannatul Iushra, la ragazzina autistica di origini pakistane scomparsa ormai più di due mesi fa, il 19 luglio scorso, sull’Altopiano di Cariadeghe a Serle, scappata mentre era in gita con l’associazione Fobap (Fondazione bresciana psicodisabilità psichiatrica) Onlus di Brescia, che l’aveva in custodia.

Perché riprendono le ricerche?

Al lavoro ben 24 professionisti tra Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, più decine di volontari: una squadra di specialisti. Come si è giunti alla decisione di ripartire con le ricerche? Al vaglio di questa nuova campagna, racconta BresciaToday, c'è nuovamente la testimonianza del giovane Enrico Ragnoli, il 30enne proprio di Cariadeghe che già nei primi giorni di ricerche aveva detto di aver visto la bambina, seduta su una panchina fatta con un tronco.

E' stata pianificata l'area dove si concentreranno le ricerche. Si tratta di una zona di quasi 500 ettari. Entro stasera, giovedì, sarà posizionato il piccolo campo base da cui partiranno ogni giorno le ricerche. Proseguiranno fino a nuovo ordine.

La scomparsa di Iushra

La scomparsa di Iushra ha tenuto banco per parecchie settimane, anche a livello nazionale. Tra luglio e agosto si sono alternate più di 1500 persone sull’Altopiano, per provare a ritrovare la bambina. Anche il padre della piccola, l’operaio Md Liton Gazi, non ha mai lasciato il Ruchì (dove era stato allestito il quartier generale) finché le forze gliel’hanno permesso. Tutti gli aggiornamenti su BresciaToday