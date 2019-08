L'esempio di Jacopo, 11enne in vacanza che raccoglie le cicche: "Voglio fare una cosa buona per la natura"

Il rispetto per l’ambiente non va in vacanza. La pensa così il piccolo Jacopo, undicenne napoletano, che la Delegata al mare del Comune di Napoli, Daniela Villani, ha incontrato mentre raccoglie cicche davanti agli scogli per evitare per tenere pulita la zona.

"Voglio fare una cosa buona per la natura e poi in cambio di questi bicchieri mi danno la Coca Cola. Io me le posso permettere ma volevo fare una cosa carina e così mi sono messo a lavorare", ha spiegato Jacopo in un video condiviso su Facebook da Villani, che lo mostra intento a riempire due bicchieri con delle cicche di sigarette buttate a terra.

Jacopo, che a 11 anni raccoglie le cicche per rispettare l'ambiente

Il bambino, dice Villani, frequenta la scuola Tito Livio a Napoli e ha già partecipato a progetti per l’ambiente e l’ecosistema. Ma perché invece di andare a giocare Jacopo sceglie di passare il tempo a raccogliere cicche? "Perché inquinano e più le butti a terra più inquini e più l’ambiente diventa caldo - spiega il bambino - Mi diverto molto in vacanza, sto con i miei amici ma dedico anche il mio tempo a fare queste cose per l’ambiente".

"Seminate pensieri che diventeranno azione, poi abitudini, e infine caratteri che cambiano un destino. Il futuro migliore cresce negli occhi di Jacopo, napoletano 11 anni", è il messaggio scritto dalla Delegata al Mare del Comune di Napoli, condividendo su Facebook il video del suo incontro con il piccolo Jacopo.