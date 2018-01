Infarto mentre nuota in piscina, muore ragazzo di 29 anni

Tragedia alla piscina di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Un ragazzo di 29 anni, Jacopo Ponzano, di Grondona, è deceduto per un infarto mentre stava nuotando. Erano da poco passate le 20 quando si è sentito male in acqua.

Nel giro di pochi secondi due bagnini si sono precipitati a soccorrerlo e hanno allertato il 118. Vani tutti i tentativi di rianimarlo: non c'è stato nulla da fare. Jacopo Ponzano sarebbe stato stroncato da un attacco di cuore.

Era un dipendente della Huthamaki di Carbonara Scrivia, sarà il magistrato a decidere se effettuare l'autopsia.