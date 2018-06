Tenta di aggredire un agente: 20enne ucciso in casa, ferito un poliziotto

Un giovane di circa vent'anni di origini ecuadoriane, Jefferson Garcia Tomala, è morto in casa dopo essere stato colpito a morte da un colpo di pistola esploso da un agente di polizia intervenuto con i colleghi su richiesta della madre del ragazzo, che temeva potesse compiere un gesto estremo. E' successo a Genova in un'abitazione di via Borzoli.

Quando gli agenti sono arrivati, il ragazzo anziché calmarsi ha reagito in maniera violenta. Ha afferrato un coltello, che teneva nascosto tra le lenzuola, e ha colpito più volte uno dei poliziotti, mentre il collega ha esploso due colpi di pistola: uno ha ferito a morte il giovane, l'altro ha colpito l'altro agente, trasportato poi d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Martino, dove è tutt'ora ricoverato dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento.

La notizia su GenovaToday