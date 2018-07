Investe una 17enne nella notte e scappa: poi si pente e torna indietro

Una 17enne di Monselice (Padova) è stata investita mentre camminava sul ciglio destro della strada regionale 43 a Jesolo. Il conducente dell'auto, un 26enne residente a Casale sul Sile (Treviso), dopo aver travolto la minore si è dato alla fuga.

Come riporta Venezia Today i soccorsi sono intervenuti immediatamente e i sanitari del 118 hanno trasportato la ragazza (Z.C. le iniziali) all'ospedale civile di San Donà di Piave, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Il pirata della strada, dopo essere scappato, è tornato sul luogo del misfatto decidendo di prendersi le sue responsabilità.

I carabinieri hanno riscontrato sull'automobile, un'Alfa Romeo Giulietta parcheggiata nell'abitazione dell'uomo e intestata alla sorella, gli evidenti segni dell'impatto sul lato anteriore sinistro.

Per il pirata è scattato il deferimento in stato di libertà per il reato di "lesioni personali stradali gravissime, con fuga del conducente".