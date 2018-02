Tensione e lacrime al funerale di Jessica, la madre insulta l'ex e poi sviene

Momenti di tensione durante il funerale a Milano di Jessica Faoro, la ragazza di 19 anni uccisa a coltellate lo scorso 7 febbraio dal tranviere Alessandro Garlaschi.

Parenti, amici e conoscenti hanno riempito la chiesa di San Protaso, per accompagnare Jessica, in una bara bianca, nel suo ultimo viaggio.

La madre della ragazza ha urlato contro l'ex fidanzato di Jessica, che si chiama anche lui Alessandro, scortato in chiesa dalla polizia penitenziaria (è in carcere di Busto Arsizo): "Devi morire, pezzo di merda". Alla fine dei funerali, la donna è svenuta.

Durante l'omelia, il sacerdote ha manifestato il dolore da parte dell'intera comunità ecclesiale: "Tutti noi cerchiamo risposte che non troviamo, rintracciamo nella memoria segni che non abbiamo trovato. Non facciamo sentire soli i genitori".

"Una violenza senza senso, senza ragione, figlia di una grave responsabilità personale di chi la ha compiuta. Frutto anche della violenza della cultura del nostro tempo, che ha negato valore a ogni valore, che usa l'altro per ciò che gli serve e che non ha rispetto per la vita umana, che ha trasformato i desideri in bisogni, le voglie in diritti", ha ancora detto il prelato.

La notizia su MilanoToday