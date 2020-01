Tragico schianto, Jlenia muore a 46 anni: sulla stessa strada era morto anche il fratello

E' Jlenia Macari, 46 anni, residente ad Esperia (Frosinone), la donna morta nel terribile incidente stradale di mercoledì 29 gennaio lungo la superstrada Cassino-Formia a Minturno (Latina). Uno schianto che ha visto coinvolte tre vetture e nella quale la commessa esperiana ha avuto la peggio. Stava tornando dal lavoro. Viaggiava a bordo di una Citroen C1 quando per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri del Gruppo di Formia e della stazione di Minturno,il veicolo è entrato in collisione con un'Audi A 4 e una Volswagen Tuareg.

Incidente superstrada Cassino-Formia: morta Jlenia Macari, 46 anni

Lievi le ferite riportate dai conducenti delle altre due vetture: un infermiere e consigliere comunale di Spigno Saturnia che era alla guida della berlina tedesca e un uomo di origini straniere residente a Formia. Per Jlenia Macari purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'impatto, poco dopo le venti nei pressi dello svincolo per Minturno, è stato violentissimo. Sul posto oltre ai soccorritori anche carabinieri e vigili del fuoco.

Sulla superstrada era morto anni fa anche il fratello

Jlenia Macari era molto conosciuta a Esperia e Cassino dove aveva frequentato il liceo classico 'Giosuè Carducci' e aveva lavorato nel centro commerciale Panorama: potrebbe essere rimasta vittima di un malore alla guida.

Sempre lungo la superstrada Cassino-Formia anni fa era morto in un incidente stradale il fratello della povera Jlenia: tragico destino.