"Kebab invaso dai parassiti": scatta la denuncia

Chiuso un kebabbaro "invaso dai parassiti" a Roma: l'igiene lasciava a dir poco a desiderare. I carabinieri hanno proceduto al sequestro dell'esercizio. I controlli nella giornata di mercoledì 16 maggio nel quartiere di Prima Porta, a Roma nord, hanno evidenziato irregolarità di vario tipo.

Roma, kebab con parassiti

I militari della compagnia Roma Cassia, in collaborazione con i Carabinieri del N.A.S. e del N.I.L., hanno controllato 5 attività commerciali, tra bar e ristoranti, facendo emergere gravi irregolarità in materia sanitaria e di lavoro.

La situazione peggiore proprio in un kebabbaro: è stato chiuso a causa di numerosi alimenti trovati in cattivo stato di conservazione, invasi da parassitii. Inevitabile la denuncia per il proprietario.

Controlli, irregolarità e sanzioni

Nel corso degli altri controlli, in un’osteria/bar sono stati trovati quattro dipendenti privi di contratti lavorativi e sono stateriscontrate violazioni in materia di sicurezza alimentare. Una pasticceria ed un negozio che vende prodotti alimentari etnici sono stati multati per un totale di circa 25.000 euro.

E' stato anche denunciato un cittadino straniero poiché inottemperante ad un ordine di lasciare il territorio nazionale nei termini previsti dalla legge.

