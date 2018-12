Il figlio muore in un incidente, l'appello disperato del papà: "Ridatemi il suo cane Leo"

Kevin Zeni aveva 19 anni. E' morto lo scorso 23 novembre per le conseguenze di un incidente stradale in scooter. In sella al suo Yamaha, sulla strada che da Solferino porta a Lonato e Desenzano, Kevin cercava il suo cane Leo, un cucciolo di pastore tedesco scomparso da casa quache tempo prima. Su Facebook infatti si diceva che fosse stato avvistato proprio nelle campagne dell'Alto Mantovano.

Ieri su Facebook il papà di Kevin, Omar Zeni - molto conosciuto a Rivoltella (Brescia) dove è titolare del Bar Centro insieme alla moglie Samanta - ha diffuso un appello per ritrovare Leo.

“Sono il papà di Kevin e quello che tiene in braccio nella foto è il nostro Leo, scomparso il 26 ottobre. Questo messaggio vuole arrivare alla persona che si sta prendendo cura di Leo, perché qualcuno ce l'ha in casa, visto che di incidenti non ce ne sono stati, e che nessuno di quelli che lavorano in campagna (e ne conosco tanti) ha più visto il nostro cane”

“Mi domando perché – continua il padre – non l'abbiano portato al canile. Altrimenti che mi chiamino, che ci mettiamo d'accordo. Perché per Kevin purtroppo non c'è rimedio, mentre per Leo sì”.

Un appello accorato che su Facebook ha ottenuto in poche ore migliaia di condivisioni e centinaia di commenti.