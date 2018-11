Rubò "per fame" due scatolette di tonno e un ovetto: deve rimanere in carcere

Un 34enne di nazionalità marocchina ha rubato due scatolette di tonno e un ovetto Kinder. "Un furto per fame", dice l'avvocato d'ufficio che lo ha difeso, raccontando ai microfoni di FoggiaToday il paradosso giudiziario che lo ha visto poi protagonista. Il 34enne, infatti, vive in una aiuola di piazzale Vittorio Veneto, nei pressi della stazione. Quindi non ha un domicilio e per questo deve rimanere in carcere. Indipendentemente dalla colpa e dalle attenuanti del caso.

Il giovane è stato arrestato lo scorso sabato notte, all'interno di un locale attiguo a una casa custodiale alla periferia di Foggia. Non ha opposto resistenza all'arrivo della polizia e comparirà il prossimo 11 dicembre davanti al giudice, per la prima udienza nel processo a suo carico, con rito abbreviato. Dovrà rispondere del reato di furto, ma non della violazione di domicilio o di altre aggravanti, chiariesce Saporito. "Non sono state rilevate effrazioni, forse la porta era aperta", spiega infatti. Anche il coltello che gli è stato trovato dietro la schiena è risultato essere uno di quelli presenti nel locale adibito a cucina, quindi preso per difendersi, più che per offendere. Fatto sta, che i proprietari di casa hanno trovato il 34enne nella loro proprietà, la polizia lo ha sorpreso mentre consumava del cibo e nelle tasche gli sono state trovate delle scatole di tonno e un uovo Kinder. Al momento dell'irruzione della polizia, il giovane era ferito e sanguinamente: mostrava un taglio verticale sulla fronte per il quale è stato medicato con dei punti di sutura.

Parla l'avvocato: "Lo ha fatto per necessità"

Il 34enne, è emerso, è in Italia da due anni e mezzo, "regolare sul territorio italiano e incensurato", sottolinea l'avvocato. Il suo domicilio è una aiuola in piazzale Vittorio Veneto, nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia. Motivo per il quale il giudice ha confermato la misura cautelare in carcere. "Il paradosso è questo - continua l'avvocato Saponaro - c'è una giurisprudenza ricorrente che tollera l'applicazione della misura più grave (ovvero il carcere) in mancanza di domicilio o dimora. Si auspica che il magistrato compente possa quanto prima rilevare il venir meno delle esigenze cautelari, lasciando decadere la misura e, attraverso il processo, arrivare a sentenza di proscioglimento trattandosi di un furto di beni alimentari in evidente stato di necessità".