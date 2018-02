L'auto che sta rubando non parte, ladro chiama il carroattrezzi per farsela portare sotto casa

A chi non è capitato di non riuscire a far partire l'auto e dover chiamare il carroattrezzi? Un'esperienza decisamente comune, ma è insolito che a chiedere aiuto sia stato un ladro d'auto.

E' successo a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, dove un ladro non è riuscito a portare via una Fiat 500 che stava rubando e ha pensato di chiamare il carroattrezzi, fingendosi il proprietario dell'auto e chiedendo di trasportarla fin sotto casa sua, a Castellammare di Stabia. L'uomo aveva forzato la portiera della macchina e aveva cambiato la targa, per rendere l'auto irriconoscibile.

L’impiegato della ditta era rimasto perplesso quando aveva trovato infilato nel blocco d’accensione un coltello da cucina ma l'uomo aveva spiegato di aver perso le chiavi e di esser ricorso a quell’espediente per accendere la “propria” auto.

Le indagini dei carabinieri hanno svelato il furto e le bugie, così gli uomini dell'arma hanno potuto eseguire l' ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal G.I.P. di Torre Annunziata, per l'uomo, accusato di furto aggravato e falsità materiale e la restituzione dell’auto all’avente diritto.

La notizia su NapoliToday