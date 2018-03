Una notte da incubo: finge di dormire con il ladro in camera da letto

Svegliata da un rumore nel cuore della notte, si è trovata un ladro in camera da letto. E così, pietrificata dalla paura, ha atteso che il bandito se ne andasse. Un'ora e mezza da incubo a un'anziana signora di 85 anni, residente in Via Monteclana a Nave, nel bresciano. L'episodio risale ormai a circa una settimana fa, ma per la donna è come se la scena si ripetesse tutte le notti. Da quella sera non dorme più in camera da letto, ma sul divano: forse la paura, forse ancora lo stato di shock che a 85 anni non dev'essere facile da smaltire.

Del malvivente nessuna traccia, scrive BresciaToday. Si sarebbe intrufolato in casa intorno alle 2 di notte: “Ho sentito i rintocchi del campanile della chiesa”, spiega l'anziana donna, che al primo rumore si è subito svegliata, “non c'era vento”. Insomma, ha sentito e visto tutto. Anche quando il ladro ha raggiunto la camera da letto, dove la signora fingeva di dormire. “Ero pietrificata, credo sia stato il Signore a darmi la forza”, ha detto ancora la donna. Il ladro le ha addirittura puntato una luce in faccia, forse quella del cellulare oppure una torcia.

L'avrebbe pure toccata con la mano per essere sicuro stesse dormendo. La donna non si è mossa, quasi tratteneva il respiro. Attimi che sembravano non finire mai, e il ladro che dopo aver rovistato nei cassetti si è spostato nelle altre stanze. Avrebbe concluso il suo blitz in garage, da cui avrebbe rubato una motosega prima di andarsene. Verso le 3.30 la donna si è alzata, terrorizzata, ha chiamato il figlio – che abita poco lontano – che a sua volta ha allertato i carabinieri. I militari hanno raccolto la testimonianza, e sono ancora a caccia del bandito.