Spacca i finestrini delle auto di pazienti, infermieri e medici per rubare

Aveva già forzato nove auto, rubando quanto riusciva a racimolare dentro. Tutte vetture di pazienti, medici, infermieri e personale dipendente dell'ospedale Niguarda a Milano, in questi giorni più che mai oberato di lavoro per l'emergenza coronavirus. Fino a quando non è stato arrestato dalla polizia.

Martedì sera, in via Ettore Majorana, all'esterno del pronto soccorso, i poliziotti hanno arrestato per tentato furto aggravato un cittadino marocchino di 25 anni. L'episodio, simbolo di un degrado persistente, è avvenuto verso le 22:50. Dalla centrale operativa della Questura, dopo aver ricevuto la segnalazione di un passante che riferiva di un uomo intento a danneggiare alcune automobili parcheggiate, hanno inviato immediatamente una volante.

Gli agenti, appena arrivati nella via, hanno sorpreso l'uomo mentre infrangeva con un oggetto metallico il cristallo della portiera di una auto Mercedes CLA. I poliziotti lo hanno subito bloccato. Addosso aveva un navigatore satellitare e diversi telecomandi per cancelli automatici. I poliziotti hanno poi accertato che il 25enne aveva già 'spaccato' otto auto. In tutto altri otto furti a bordo di automobili.