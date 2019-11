Ladro diventa pastore di mucche per sfuggire al carcere: scoperto dalla polizia nella stalla

Doveva scontare una condanna a un anno e nove mesi di reclusione per furto e per sfuggire alla pena si era nascosto in quello che pensava fosse l'ultimo posto dove qualcuno sarebbe venuto a cercarlo. Ma non aveva fatto i conti con gli investigatori della squadra mobile di Treviso.

Insieme ai colleghi di Belluno, gli uomini della mobile di Treviso sono infatti riusciti a rintracciare il ladro latitante e assicurarlo così alla giustizia. G.G., 24enne cittadino rumeno in fuga dalla legge, è stato scoperto dalla polizia: si nascondeva a Feltre, in provincia di Belluno, facendo il pastore di mucche in una stalla dove aveva trovato rifugio per sottrarsi alla legge.