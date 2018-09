Preso il "mago degli smartphone": l'incredibile gioco di prestigio per rubare i telefonini

Un vero e proprio prestigiatore. Così un uomo riusciva a rubare smartphone di ultima generazione proprio davanti ai dipendenti dei centri specializzati, scambiando la confezione con dentro il cellulare con un'altra indentica all'interno della quale aveva nascosto delle pile "mezze torce", per simulare il peso dell'imballo originale.

Con questa tecnica era diventato l'incubo dei negozi di telefonia del centro storico di Roma, finché non è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, un 43enne della Giamaica domiciliato in un albergo nella zona dell'Esquilino, è stato fermato proprio mentre era riuscito a mettere a segno l'ennesimo furto in un negozio di via del Corso: valore della merce trafugata 1.350 euro.

