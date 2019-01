Cade mentre pulisce l'ingresso del garage dalla neve, batte la testa e muore

Tragedia a Lanciano (nel Chietino), forse a causa della neve caduta copiosa nelle scorse ore. Un pensionato di 84 anni, residente in via Panoramica, è morto dopo aver battuto la testa a causa di una caduta. L'anziano stava spalando la neve davanti all'ingresso del garage, per poter uscire con la propria uato. Ma all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è scviolato.

E' successo nella tarda mattinata di ieri. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma i sanitari hanno potuto solo constatare la morte dell'anziano. Qualcuno ha chiamato anche i carabinieri. Ora spetterà al medico legale stabilire se la caduta sia stata causata da un malore o da una brutta fatalità.