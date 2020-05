Furto assurdo a Latina, ladri portano via il bancomat col carro attrezzi | Video

Un colpo incredibile è stato messo a segno nella notte a Latina. Nel mirino il bancomat del centro commerciale Lestrella, quartiere Q4. Il bancomat è stato fatto esplodere e la banda ha usato un carro attrezzi per sradicarlo e portarlo via. I malviventi sono poi fuggiti con un ingente bottino che risulta ancora in fase di quantificazione.

Immediato l'allarme alla polizia che è intervenuta per un primo sopralluogo, alla ricerca di tracce utili per le indagini. Sono state intanto acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

Sui social circola anche un video che immortala la banda in azione: il filmato, girato da un residente, riprende i ladri mentre operano indisturbati e con tutta calma.

