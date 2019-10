"Lavanderia necessaria per tutte le donne": l'annuncio immobiliare che fa discutere

"All'esterno, il giardino piantumato di circa 630 metri quadri le conferisce un fascino notevole; interessante particolare è la creazione di un suggestivo giardino d'inverno piastrellato con un un ulteriore caminetto in muratura e una zona lavanderia essenziale e necessaria per tutte le donne". E' l'annuncio, decisamente sessista, di un immobile in vendita a Udine, alle porte del centro cittadino. Non è il primo caso, né purtroppo l'ultimo, forse, questo segnalato da un lettore ai colleghi di UdineToday.

"Lavanderia necessaria per tutte le donne": l'annuncio immobiliare sessista

Ci immaginiamo chi stava cercando la sua casa ideale, grande, in posizione abbastanza centrale, con giardino. Magari una famiglia numerosa, magari un single che cercava uno spazio adeguato per ospitare amici o fare uno studio professionale. Magari, invece, è una coppia di maschi. Chiunque fosse, quello che ha trovato in fondo alla descrizione di una casa alle porte della città è stato sicuramente sorprendente: "Una zona lavanderia essenziale e necessaria per tutte le donne".

Una specificazione inutile e, anzi, dannosa. Una specificazione che potrebbe quasi far sorridere, se non sottintendesse una mentalità che dovrebbe essere ormai superata e che, invece, ancora spunta fuori nei modi e nei luoghi più impensabili.