L'avviso del primario ai pazienti: "Lavatevi prima di venire alle visite"

Il primario di un reparto del Policlinico di Messina ha affisso un cartello per informare "certi pazienti" che "lavarsi prima delle visite programmate, cambiarsi la biancheria intima e pulirsi le scarpe dalla terra o altro prima di entrare, non cancella importanti indizi utili alla diagnosi, per cui possono procedere tranquillamente a una doccia". Per questo "è sempre apprezzata l'ascella lavata".

Il messaggio poi invita "i figli bravi" e "le badanti" dei pazienti più anziani ad "accertarsi dello stato igienico dei loro genitori", visto che "non ha corrispondenze scientifiche la credenza che la doccia faccia venire la polmonite".

L'avviso, scrive l'Ansa, è stato notato e fotografato da un uomo che aveva accompagnato la madre per una visita, il quale l'ha inviato a un'amica che a sua volta l'ha inoltrato alla direzione del Policlinico.

L'autore della foto, spiega la donna, non siciliana, nella lettera spedita all'ospedale - "ha - per pietà - omesso di inquadrare la firma del primario che, evidentemente fiero di tanto genio, non aveva tralasciato di apporre nome, cognome e ruolo in calce al proprio capolavoro. Un invito all'igiene è legittimo, ma è possibile farlo con sobrietà".