Si lancia nel vuoto dal quarto piano, tragedia in ospedale a Lecce

Si è gettato dal quarto piano dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Lo schianto al suolo si è rivelato fatale per un uomo di 66 anni di Vernole, piccolo comune del Salento, che da alcuni giorni era ricoverato in un reparto del nosocomio leccese. La tragedia intorno alle 3 della scorsa notte.

Come racconta LeccePrima, il 66enne si è inerpicato sul davanzale della finestra e si è lasciato cadere nel vuoto, da un’altezza di svariati metri. Raggiunto immediatamente dallo stesso personale ospedaliero del pronto soccorso, per lui non c’è stato più nulla da fare.

Nell’impatto col suolo, ha rimediato gravi lesioni che non gli hanno lasciato scampo. Il cadavere è stato trasferito nella camera mortuaria della struttura dove, nelle prossime ore, sarà ispezionato esternamente dal medico legale. Sconosciute, al momento, le cause di un gesto estremo che ha gettato i famigliari nello sconforto e in un indicibile dolore.

