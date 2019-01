E' morto l'ex senatore "Obelix" Boso: Lega in lutto

E' morto Enzo Erminio Boso, uno dei "padri fondatori" della Lega in Trentino. "L'improvvisa scomparsa di Enzo rappresenta per tutti noi una grave e dolorosa perdita perché per noi è sempre stato un faro. Da lui ho imparato molto perché mi ha accompagnato con i suoi insegnamenti e consigli nel mio percorso di crescita politica" dice l'assessore Mirko Bisesti, Segretario nazionale della Lega Trentino.

Se n'è andato all'età di 73 anni il combattivo "Obelix" (così era noto tra i militanti) della Lega Nord trentina. Senatore dal 1992 al 1996, era conosciuto in tutta Italia per il suo carattere focoso e per le sue battaglie "anti americane" e "anti euro". La sua carriera politica si è svolta anche nelle istituzioni trentine con l'elezione nel 1998 in Consiglio provinciale dove è stato rieletto anche nel 2003. Nel 2004 si è poi candidato alle elezioni europee ottenendo 10 mila preferenze nella circoscrizione nord-orientale sempre per la Lega nord e nel 2008 è stato proclamato europarlamentare subentrando a Gian Paolo Gobbo.

"Esprimo da parte di tutta la Lega la più sentita vicinanza alla sua famiglia e ai suoi amici - prosegue Bisesti - Ad Enzo posso garantire che non molleremo e continueremo a combattere anche per lui. Addio Enzo, non dimenticherò mai i tuoi insegnamenti, che rimarranno indelebili nei cuori di tutti coloro che amano e credono nelle battaglie della Lega”.

Morto "Obelix" Boso, Calderoli: "Piango un amico"

"Oggi piango un amico, un vecchio amico, un compagno di tante battaglie politiche e di tanti momenti vissuti insieme. Con Erminio Boso se ne va un pezzo di storia della Lega, insieme a tanti ricordi. È stato un alfiere nelle battaglie per l'autonomia, ha sempre lottato per le ragioni del suo Trentino, del suo popolo e delle sue montagne, magari a volte esagerando nei toni, ma è sempre stato un uomo generoso e di grande cuore. Lo avevo incontrato pochi giorni fa, sabato scorso, quando mi ha accompagnato nel mio giro di incontri in Trentino, per parlare di autonomia e di altri aspetti istituzionali: fino all'ultimo ha lavorato per la sua gente!" Così il senatore Roberto Calderoli della Lega.