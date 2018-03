Orrore a Venezia: trovato cadavere mummificato

Macabra scoperta domenica a Venezia dove i Carabinieri hanno trovato un cadavere all’interno di un'abitazione che sembrava essere abbandonata da molto tempo. I militari si sono trovati davanti a una scena da film horror: al centro della stanza, una piccola brandina con sopra adagiato un corpo mummificato, tutt'attorno alimenti in stato di decomposizione, sporcizia e degrado generale.

Come riporta Venezia Today la salma è riconducibile al proprietario dell'abitazione, una persona che oggi avrebbe 74 anni. Si tratta di Lelio Baschetti, ex insegnante. L'uomo era stato cancellato dall'anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile.

In casa sarebbero state ritrovate bollette, ricevute e altri documenti che attesterebbero gli ultimi segnali di vita dell'uomo all’estate 2011, quando l'insegnante aveva 67 anni.

Lo stato di scheletrizzazione del corpo è compatibile con un trascorso di diversi anni in un ambiente chiuso. Sebbene sul cadavere non siano stati riscontrati segni di violenza che potrebbero denotare una possibile morte violenta, la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Civile di Venezia a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’esatta identificazione.

L'uomo avrebbe una sorella, anziana, che ora le forze dell'ordine stanno cercando di contattare per far luce sulla vicenda.