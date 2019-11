Calci e pugni alla nonna, nipote violento la costringe a dormire per mesi sul balcone

Per l'anziana donna un incubo durato troppo a lungo. I carabinieri di Catania hanno arrestato un 25enne di Librino, quartiere difficile nella periferia della città, per i continui maltrattamenti riservati alla nonna ottantenne. Il nipote scontava nell'apparamento della nonna un periodo di detenzione agli arresti domiciliari con obbligo del braccialetto elettronico.

Nonna picchiata dal nipote e costretta a dormire sul balcone

Richieste continue di soldi all'ottantenne (impossibili da soddisfare per la donna, che percepisce circa 600 euro al mese di pensione), ma non solo. La donna dormiva da ormai tre mesi sul balcone perché temeva per la sua vita, usciva di casa per non essere picchiata. In un'occasione è stata presa a calci e pugni dal nipote che, a fronte delle proprie richieste, aveva ricevuto "soltanto" una banconota da cinque euro, che aveva strappato e gettato in faccia alla nonna.

Librino, nipote violento in carcere

Per un periodo a quel punto la donna era andata a vivere dalla figlia, poi aveva deciso di tornare a casa sua, nonostante i rischi. L'ultimo episodio pochi giorni fa: la nonna è stata presa a calci dal nipote subendo anche un tentativo di strangolamento nel suo letto. La figlia ha chiamato i carabinieri, che hanno fermato il giovane, in chiaro stato di alterazione psicofisica. Per il 25enne si sono aperte le porte del carcere.