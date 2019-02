Limousine a scuola per la bambina di 8 anni: sui social aspre polemiche

Le polemiche sono aspre. E francamente non potrebbe essere altrimenti. "Cara Preside, oggi una limousine lunga 5 metri attendeva una bimba di 8 anni e solo alcuni dei suoi compagni di classe all'uscita dalla 'sua' scuola pubblica, accanto al pulmino pubblico pagato dal Comune. Stasera toccherà a noi famiglie circostanziare il significato di quella bravata, riportando i nostri figli alla realtà. Tanto già lottiamo con il mito dei calciatori e dei ballerini di Amici, adesso dobbiamo solo aggiungere il mito della limousine per il compleanno di 8 anni".

Sono alcune frasi che una mamma scrive su Facebook rivolgendosi alla preside della scuola, alle porte di Bari, frequentata dai suoi figli. Succede tutto in una scuola di Parchitello, zona residenziale tra la città pugliese e Noicattaro.

Bari, a 8 anni a scuola in limousine: polemiche sui social

I commenti, come prevedibile, sono di vario tipo: c'è chi ad esempio scrive di essere dispiaciuto "per la bimba vittima innocente di un cattivo insegnamento", ma c'è anche chi si domanda: "Se un genitore può permettersi di regalare un giorno così al suo bambino deve essere messo alla gogna?". L'episodio non è sotanzialmene differente da quello della bambina di Altamura (anche questo caso, curiosamente, in provincia di Bari) che per la sua prima comunione arrivò in chiesa a bordo di una carrozza trainata da cavalli bianchi.