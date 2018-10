Il dramma assurdo di Lina, uccisa mentre era seduta al tavolino del bar vicino casa

Non ce l'ha fatta Lina Gorni, la donna di 55 anni travolta e uccisa mentre si trovava seduta ai tavoli di un bar da un'auto impazzita. L'incidente intorno alle 13 di ieri a Brescia, in via Milano, dopo uno scontro tra un'Alfa Mito e una Chevrolet Spark, finita fuori controllo contro le persone sedute fuori dal bar "Leo Gaio".

Lina Gorni la conoscevano tutti. Viveva in città da una vita intera, frequentava i bari e i negozi della zona, faceva l'ausiliaria socio-assistenziale. Abitava a pochissimi passi dal luogo dell'incidente, proprio di fronte al bar. Quando sono arrivati i soccorsi era ancora viva, anche se in gravi condizioni. Intubata sul posto e trasportata d'urgenza in ospedale, è morta due ore più tardi.

Travolta e uccisa ai tavolini del bar

La polizia locale indaga ora sull'incidente. Secondo una prima ricostruzione, l'Alfa Mito - guidata da un 71enne che viaggiava insieme a una donna - si trovava ferma al centro della carreggiata, con la freccia per svoltare a sinistra e cercare un parcheggio. Dall'altra parte è arrivata la Chevrolet, guidata da una donna di 61 anni che non si sarebbe accorta dell'auto ferma in mezzo alla strada. La donna ha cercato di evitare la Chevrolet, sterzando bruscamente a destra, ma l'auto ha toccato il marciapiede e lei ha perso il controllo del mezzo, travolgendo sedie e tavolini del bar.

Lina Gorni è rimasta gravemente ferita alle gambe, schiacciate dal peso della vettura, e nell'impatto è stata scaraventata a diversi metri di distanza, contro un muro.

La donna alla guida dell'auto è stata indagata per omicidio stradale e la vettura sequestrata. Sia lei sia il 71enne, entrambi residenti in città, sono stati sottoposti ai test di droga e alcol.

