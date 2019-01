Cane antidroga "fiuta" davanti al box: niente stupefacenti, ma carabinieri a bocca aperta

Un piccolo grande "tesoro". Sono rimasti a bocca aperta i carabinieri quando hanno "alzato la serranda" di un box a Torino: davanti a loro c'erano ben 75 lingotti d'oro e un gran numero di mazzette termosaldate e sottovuoto per un valore totale di quasi 1,5 milioni di euro.

Un imprenditore - ora tratto in arresto - custodiva il suo tesoro all'interno di un deposito Self Storage: non poteva immaginare che il cane Jackie l'avrebbe messo nei guai. L'agente dei carabinieri a quattro zampe "ha fiutato l'odore dei soldi e dell'oro" all'esterno del box che l'imprenditore aveva affittato. In totale gli agenti hanno sequestrato 20 chili di lingotti d'oro e decine di mazzette di denaro termosaldate.

Che cosa sono i depositi Self Storage? In pratica sono luoghi che vengono utilizzati per depositi a lungo termine per merci private. La scoperta da parte dei carabinieri - che si sono avvalsi del Nucleo Cinofili di Volpiano - è avvenuta durante un controllo effettuato a titolo sperimentale. I militari, d’intesa con i responsabili, hanno eseguito diversi controlli con i cani antidroga all’esterno dei box affittati, allo scopo di verificare eventuali depositi di stupefacente. Ora le indagini mireranno a verificare la provenienza di denaro e lingotti e anche la loro destinazione. Potrebbe trattarsi del provento di furti o rapine.

Video Torino: nel box custodiva un vero e proprio tesoro