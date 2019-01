Madre scaraventa a terra la figlia di pochi giorni e tenta di sgozzarsi

Dramma domenica sera, 20 gennaio, in una casa di Lisiera, frazione del comune di Bolzano Vicentino. Una donna di 41 anni ha scaraventato sul pavimento la figlia di soli 3 giorni di vita e subito dopo, dopo essersi spostata in un'altra stanza dell'abitazione, ha tentato il suicidio ferendosi alla gola con un coltello. La piccola è morta dopo il ricovero in ospedale, in terapia intensiva pediatrica; la madre non sarebbe grave.

Tragedia Lisiera, la donna è stata arrestata: visita psichiatrica

Massimo il riserbo da parte dei carabinieri della compagnia di Thiene intervenuti nell’appartamento per effettuare i rilievi di legge. Il marito della donna e papà della bimba ha chiamato il 118. I sanitari del Suem hanno trasportato la donna e la bimba all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Per la madre è prevista una visita psichiatrica: è stata arrestata.