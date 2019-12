Botte da orbi all'autolavaggio: grave il marito di una consigliera comunale leghista

Un'ammaccatura sull'auto una volta uscita all'autolavaggio. Sarebbe questa la causa scatenante di un violento pestaggio avvenuto venerdì 6 dicembre ad Ardea e che ha visto come vittima un 48enne del luogo, impiegato nel Comune del litorale laziale e marito di una consigliera comunale della Lega.

Come ricostruisce Mauro Cifelli per RomaToday tutto sarebbe iniziato quando la moglie del 48enne rientrata in casa con l'auto appena lavata, avrebbe riferito al marito di aver visto un'ammaccatura sulla carrozzeria. L'uomo il giorno successivo si presenta all'autolavaggio per chiedere spiegazioni.

Dalle parole si passa ai fatti, escono fuori delle spranghe di acciaio: ad avere la peggio il 48enne vittima di un vero e proprio pestaggio.

Arrivano i soccorsi e le forze dell'ordine. Il ferito viene affidato quindi alle cure dell'ambulanza del 118 che lo trasporta all'ospedale Sant'Anna di Pomezia dove si trova ancora in osservazione, grave ma non in pericolo di vita.

Medicati in ospedale anche due dei tre egiziani coinvolti nella lite. I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno identificato i tre uomini di 32, 29 e 22 anni- - tutti in regolari in Italia ed assunti regolarmente all'autolavaggio - e arrestati con l'accusa di tentato omicidio.

I tre sono stati arrestati con l'accusa ed associati nel carcere di Velletri. Denunciato in stato di libertà l'impiegato comunale, per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

A manifestare solidarietà al 48enne, ed alla moglie, consigliera della Lega in Comune, il Sindaco di Ardea, Mario Savarese