Lite in casa tra due coinquilini: si lanciano il cane dalla tromba delle scale

Una lite tra due coinquilini si è conclusa con un cane gravemente ferito e l'intervento della polizia. È successo nel pomeriggio di lunedì 12 agosto, a Novara dove la polizia è dovuta intervenire in seguito alla segnalazione di una lite tra due persone.

Giunti sul posto gli agenti hanno purtroppo constatato che a subire le conseguenze di un futile litigio tra due uomini, un 24enne e un 41enne era stato l'animale, un cucciolo di 5 mesi di razza Amstaff.

Secondo quanto riferito alla polizia, infatti, il cane era stato lanciato dalla rampa delle scale del terzo piano da uno dei due litiganti: "Ancora non è chiara la dinamica che ha spinto uno dei due soggetti a compiere un simile gesto - spiegano dalla Questura - Pare che uno dei due non sopportasse più la presenza dell'altro coinquilino in casa. Da qui il gesto estremo per convincerlo ad allontanarsi dall’alloggio"

Dopo la polizia, sul posto sono intervenuti anche i soccorsi: l'ambulanza veterinaria ha trasportato l'animale presso l'istituto veterinario di Novara, dove ha ricevuto le cure del caso. Al momento il cane è sotto osservazione, in condizioni critiche ma stabili.

I presunti autori del fatto non rivedranno mai più l’animale: sono stati infatti deferiti all’autorità giudiziaria per il reato maltrattamento di animali e rischiano da 3 a 18 mesi di carcere.