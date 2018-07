Lite in strada: tassista e cliente picchiano un poliziotto

Un poliziotto libero dal servizio è stato malmenato in viale Famagosta, a Milano, da un tassista e da un cliente del taxi. Al termine dell'aggressione, nata per una lite stradale, il conducente dell'auto bianca è stato arrestato dalla polizia. Lo riferisce MilanoToday. Il cliente è rimasto irreperibile. L'agente ha ricevuto una prognosi, ancora in fase di valutazione, di 20-30 giorni.

E' accaduto nella zona Sud del capoluogo lombardo, in viale Famagosta, dove la vettura guidata dall'appartenente alle forze dell'ordine, un 38enne, ha incrociato il taxi. Tra i tre è nata una lite durante la quale il conducente dell'auto pubblica e il suo trasportato hanno picchiato l'agente - che si era qualificato - e poi si sono allontanati.

Dalla targa e dopo accertamenti con la centrale operativa del radiotaxi di appartenenza, le Volanti hanno rintracciato il tassista, un 44enne di Milano, per strada, con ancora la camicia e la carrozzeria del taxi sporchi di sangue. L'uomo, che ha precedenti, è stato arrestato con l'accusa di violenza e resistenza e minacce a pubblico ufficiale.