Logopedista sempre al cellulare, bimba autistica ignorata: "Una presa in giro"

Le Iene, con l'inviato Cristiano Pasca, incontrano Giulia, 9 anni, affetta da una grave forma di autismo.

Gli strani silenzi e le immagini che inchioderebbero la terapista. "Posso fare pipì?": la dottoressa che si occupa del corso non risponde alle richieste della piccola. "Il caso è avvenuto in un centro di Palermo che ha ricevuto dalla Regione più di un milione di euro". Dopo un anno e mezzo la mamma Alba ha dei dubbi perché non vedeva nessun tipo di risultato. Ecco le immagini del servizio de "Le Iene" intitolato "Terapia o presa in giro?".