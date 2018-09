Bloccato con l'auto in panne, i carabinieri si fermano per aiutare: e poi lo arrestano

Quando i carabinieri hanno notato l'automobilista e la sua auto in panne in una zona isolata di Lonato del Garda, si sono fermati per aiutare. Nulla di strano, fin qui. L'uomo ha detto di aver già chiamato il carroattrezzi, e di non aver bisogno di alcun aiuto. L'atteggiamento del giovane però ha insospettito i militari, che hanno deciso di vederci chiaro.

Un rapido controllo dei documenti ha fatto emergere che il 20enne nordafricano nato a Gavardo e di casa nel Mantovano, aveva diversi precedenti per spaccio di droga: l'ultimo arresto risale a pochi mesi fa. Inevitabile la perquisizione dell'auto, una Citroen C2. Nella tasca porta oggetti della portiera sono stati rinvenuti 13mila euro, soldi che l'uomo ha raccontato di avere intenzione di usare per l'acquisto di un nuovo veicolo. Inoltre nascosti sotto al sedile del guidatore sono spuntati ovuli di cocaina, circa 3 grammi, e più di un chilo e mezzo di hashish, diviso in panetti.

E' stato arrestato, ora le indagini proseguono per ricostruire la provenienza della droga e del denaro: gli inquirenti sospettano che l'uomo sia il 'corriere' di un'organizzata rete di spaccio attiva nel Bresciano. Leggi su BresciaToday