Lorenzo muore sul lavoro a 29 anni, il ricordo degli amici: "Un tornado di simpatia"

Ancora morti sul lavoro. Lorenzo Bano, 29 anni, di Cortenuova, era dipendente di una ditta che ha la gestione di una officina di riparazione e manutenzione a Calcinate, in provincia di Bergamo. Il dramma mercoledì 14 agosto nel pomeriggio. Il giovane è rimasto schiacciato, per cause da accertare, tra la ruota e il pianale, mentre stava lavorando alla manutenzione di un camion.

Lorenzo Bano, morto in un incidente sul lavoro a Calcinate (Bergamo)

Tanti amici lo ricordano oggi con post e ricordi su Facebook: un "tornado di simpatia", un ragazzo solare e sorridente strappato troppo presto alla vita. Lorenzo Bano era originario di Martinengo, si era trasferito da poco a Cortenuova con la sua famiglia dove viveva in una villa di via Galeazze, nell’omonima frazione.

Dalla Gb Trasporti parole di dolore e cordoglio: "Siamo addolorati per la tragedia avvenuta in officina e il nostro primo pensiero va alla vittima, un ragazzo operoso, sempre corretto e apprezzato nell’intero ambiente di lavoro per le sue doti professionali e umane. Nello stesso tempo ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, che sta attraversando un momento terribile".