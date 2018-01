Lorenzo Pagani trovato morto in auto: era scomparso dal 31 dicembre

Lorenzo Pagani, 40enne di Palazzolo sull'Oglio in provincia di Brescia scomparso dal 31 dicembre scorso, è stato ritrovato senza vita. Dopo una segnalazione, i carabinieri hanno recuperato la sua auto, una Fiat Punto, nelle campagne di Mornico al Serio, nella Bergamasca, a circa una dozzina di chilometri da Palazzolo. Qui Lorenzo Pagani giaceva senza vita. E' il triste epilogo di una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un intero paese, oltre che i familiari. Lo piangono il fratello Giuseppe e il padre Luigi: solo due anni fa la madre era morta per un tumore. Ora - scrive BresciaToday - si dovranno attendere i risultati dell’autopsia, ma sembra che Lorenzo Pagani si sia tolto la vita con un’overdose di farmaci. Questo quanto sarebbe emerso dai primi accertamenti medico-legali.

Pagani era scomparso dal 31 dicembre scorso, quando mancavano poche ore alla fine dell’anno. Ricerche serrate, in varie zone: la sua auto era stata vista entrare a Palazzolo, inquadrata dalle telecamere, ma poi sembrava non fosse più uscito, e invece pare abbia preso una strada di campagna. E in campagna è stato ritrovato, a seguito della segnalazione di un contadino della zona. Il suo cellulare risultava spento da giorni, forse già dall’ultimo dell’anno: gli inquirenti erano comunque riusciti ad agganciare l’ultima cella da cui risultava si fosse connesso, a Pontoglio, a pochi chilometri di distanza dal ritrovamento.

Lorenzo Pagani è stato ritrovato intorno alle 16.30 di martedì, poco prima che facesse buio. Al momento la salma riposa in obitorio: si attendono i risultati dell’autopsia e poi il nullaosta per i funerali. Abitava con la famiglia nel quartiere di San Giuseppe: operaio da una vita, adesso lavorava per un’azienda di Adro.

