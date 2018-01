Esce di casa e scompare nel nulla: ore d'ansia per Lorenzo Pagani

E' uscito di casa dopo pranzo, attorno alle 13 di domenica 31 dicembre, ed è scomparso nel nulla. Di Lorenzo Pagani, 42enne di Palazzolo in provincia di Brescia, non si hanno notizie ormai da più di 24 ore.

I familiari hanno provato più volte a chiamarlo, ma il suo cellulare ha suonato a lungo a vuoto: per l'ultima volta è stato agganciato in via Ugo Foscolo a Pontoglio, non lontano dal fiume Oglio.

La famiglia ha già sporto denuncia ai carabinieri di Palazzolo che hanno avviato le ricerche. Lorenzo Pagani si è allontanato a bordo della sua auto, una Fiat Punto marrone metallizzato targata DG551FZ. Chiunque avesse avesse informazioni utili può contattare la famiglia al numero 3336161612.

La notizia su BresciaToday