Lotto da urlo: gioca 2 euro e ne vince 240mila

Lotto super fortunato a Napoli, dove è stata registrata una delle cinque vincite più alte del 2019. Con i numeri estratti martedì 2 aprile è stata centrata una ricchissima quaterna da 240mila euro. Come riporta l'agenzia specializzata AgiPro, il fortunato giocatore aveva puntato la modica cifra di due euro 43-65-72-81 sulla ruota di Napoli, riuscendo a realizzare questa vincita da urlo proprio grazie ad una quaterna secca.

Sul podio anche Roma, dove sono stati realizzati un terno secco da 27mila euro (17-24-34 sulla ruota della Capitale) e una vincita da 28mila euro.

In attesa della prossima estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, prevista per giovedì 4 aprile, riproponiamo i numeri vincenti estratti martedì 2 aprile per tutti e tre i giochi.

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di martedì 2 aprile 2019

19 25 30 32 37 60

Jolly 85 Superstar 3

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di martedì 2 aprile 2019

NAZIONALE 33 14 27 67 26 BARI 81 30 28 48 23 CAGLIARI 16 71 77 59 89 FIRENZE 48 62 45 3 19 GENOVA 58 89 83 33 29 MILANO 87 86 89 30 28 NAPOLI 43 38 72 65 81 PALERMO 30 32 45 56 60 ROMA 28 34 12 24 17 TORINO 18 83 29 69 35 VENEZIA 24 80 5 86 90

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di martedì 2 aprile 2019

16 18 24 28 30 32 34 38 43 48 58 62 71 77 80 81 83 86 87 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 81

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 81 30