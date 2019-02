Luca Abete, odio sui social. Crivellato di colpi: "Vigliacchi che si sentono eroi di Gomorra"

Un "meme" - un'immagine teoricamente scherzosa e virale - lo ritrae crivellato di colpi e poi a terra in una pozza di sangue. Luca Abete, inviato di "Striscia la Notizia", risponde con amarezza su Instagram: "Sul web ognuno crede di poter fare ciò che vuole. Così anche i vigliacchi si sentono eroi di Gomorra. Noi - prosegue l'inviato in Campania del programma satirico di Canale5 - siamo soddisfatti protagonisti della VITA REALE e continueremo ad onorarla con fatti concreti senza lasciarci intimorire. Buongiorno a tutti... #noncifermanessuno!"

L'immagine, cartoonesca ma certamente di cattivo gusto, ha diviso i follower di Abete su Instagram. "Smettila di atteggiarti da eroe [...] ti hanno fatto un meme, non mi pare ti abbiano mandato una lettera con un proiettile o minacce di morte concrete", scrive ad esempio un utente che sostiene la reazione del volto di Canale 5 sia stata eccessiva. "Pazzesco @lucaabete, mi vergogno di tanta ignoranza – scrive invece chi legge nel meme una sorta di minaccia, neanche troppo velata – per troppi aspetti il web distruggerà il mondo. Tieni duro sei una grande persona".

Il meme che ha infastidito Luca Abete ha una sua "storia", che viene rivendicata dagli autori come determinante per dedurne il suo tono scherzoso. Con la parte superiore - non pubblicata da Abete - tratta da una sparatoria presente nel noto videogame Gta San Andreas (in cui peraltro uno dei personaggi viene sostituito dal protagonista dei "Griffin", Peter), è particolarmente diffuso all'estero. Con, al posto di Luca Abete, personaggi noti di volta in volta diversi.