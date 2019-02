Pietre contro Luca Abete: “l'attacco” durante un servizio di Striscia

Ancora una brutta disavventura per l'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete. Durante un servizio in Piazza Immacolata a Napoli, che riguardava un caso di bici-scooter illegali, l'inviato del tg satirico di Canale 5 è stato bersaglio di un lancio di pietre da parte di un passante.

Napoli, lancio di pietre contro Luca Abete

Come testimoniano le immagini andate in onda durante la puntata di giovedì 31 gennaio di Striscia, Abete è stato avvicinato dall'uomo mentre era intento a parlare al telefono, con lo sconosciuto che ha iniziato ad accusarlo di essere uno speculatore e a dirgli di non essere il benvenuto a Napoli. Dopo essere stato allontanato, l'uomo ha prima rivolto alcuni insulti nei confronti dell'inviato, per poi afferrare una grossa pietra e scagliarla contro Luca Abete. Per fortuna il sasso non ha colpito nessuno.

Il post su Facebook di Luca Abete

Stamattina anche il diretto interessato è tornato sull'episodio, postando sulla sua pagina Facebook la parte del servizio sulle bici-scooter illegali in cui avviene il lancio della pietra. Abete ha accompagnato il filmato con un messaggio: “Qualcuno dica a questo invasato che sono quelli come lui i NON GRADITI a Napoli, che la sua pietra poteva far male qualcuno, che non mi sono mai sottratto al dialogo e al confronto con chi ha cose da dire in modo civile.Inutile dire che (per fortuna) Napoli è piena di persone diverse da lui! Grazie a tutti! #noncifermanessuno”.