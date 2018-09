Luca, 12 anni, non riesce a respirare: muore sotto gli occhi dei genitori

Luca Condò, un ragazzino di appena 12 anni, è morto in seguito ad un attacco d'asma. E' successo a Rovato, cittadina in provincia di Brescia, martedì scorso. A nulla è servita la disperata chiamata al 112 e la corsa in ospedale: ogni tentativo per salvarlo è risultato vano, scrive BresciaToday.

Una dramma indicibile, che ha gettato nella disperazione mamma Mara, papà Ivan e la sorella maggiore, Valentina. I genitori hanno deciso di donare gli organi del loro Luca - che soffriva di crisi respiratorie fin dalla nascita - perché una parte di lui potesse vivere ancora e aiutare altri ragazzi.

Sui social network sono tantissimi i messaggi di dolore degli amici, che gli hanno dedicato un collage, una foto e numerose frasi per ricordarlo: "Uno come te non lo troverò mai più", scrive uno di loro. E c'è chi aggiunge: "Eri il mio riferimento per tutto, piccolo uomo".