Luca è scomparso da una settimana: appello dei familiari

Sono ore di angoscia per i familiari, che chiedono aiuto. Luca ha 46 anni, vive a Cassino (Frosinone) e da una settimana sembra essere sparito nel nulla. Lo hanno cercato ovunque. E' affetto da gravi patologie, e ha necessità di cure immediate. Si è allontanato da casa in ciabatte, giubbetto e bicicletta, lo scorso giovedì. Da quel momento non si hanno più notizie.

Luca, scomparso da Cassino

I familiari ritengono possa avere perso l’orientamento e per questo hanno diramato la foto. Chiunque lo avesse incontrato per strada o chiunque avesse notizie, può chiamare immediatamente i carabinieri della Compagnia di Cassino oppure formulare il 112 e fornire indicazioni all'operatore. Luca ha bisogno di prendere medicine e di un sostegno medico.