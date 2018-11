Luca è scomparso nel nulla, sono ore di angoscia per familiari e amici: "Aiutateci"

Lo cercano in tanti, a Oristano e non solo. Grande mobilitazione generale per le ricerche di Luca Spinardi. Ieri mattina il 26enne è uscito di casa con l'auto del padre, una Fiat Punto di colore nero poi è sparito nel nulla, il suo telefonino non è raggiungibile oppure è spento. Le ore passano e sale la preoccupazione. Tanti appelli sui social network, familiari e amici non hanno perso tempo: "Aiutateci a ritrovarlo".

Il ragazzo è alto un metro e 90, magro, con la carnagione chiara. L'ultima volta che è stato visto era nella zona del Sacro Cuore, in una delle vie a ridosso della stazione ferroviaria. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le forze dell'ordine.